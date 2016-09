Südliche Weinstraße: Ferienfreizeiten für Kinder und Jugendliche

Pressemeldung vom 16. September 2016, 10:47 Uhr

Das Kreisjugendamt des Landkreises Südliche Weinstraße erstellt jedes Jahr eine Freizeitenbroschüre für Kinder und Jugendliche. In dieser Broschüre wird über Ferienfahrten und Freizeiten informiert, die freie Träger und Jugendverbände im Landkreis Südliche Weinstraße anbieten. Einige Angebote sind auch Vor-Ort-Angebote mit und ohne Übernachtung. Die Angebote richten sich an alle Kinder und Jugendliche unabhängig davon, ob diese in den jeweiligen Vereinen/Verbänden registriert sind. Die Angebote werden in Form eines Kurzauszuges in dieser Broschüre veröffentlicht. Die Freizeitenbroschüre wird auf der Internetseite des Landkreises SÜW, www.suedliche-weinstrasse.de und auf www.jugend-suew.de veröffentlicht. Einen entsprechenden Vordruck hält das Kreisjugendamt bereit, dieser kann von den Veranstaltern für solche Ferienangebote angefordert werden. Die zu meldenden Ferienaktionen sollen in den Ferienzeiten von Rheinland-Pfalz stattfinden. Freie, kirchliche oder kommunale Träger können sich gerne noch bis 20.10.2016 an die Kreisjugendpflege unter Tel.: 06341/940-498 oder anna.theileis@sudliche-weinstrasse.de wenden, wenn sie ein Angebot für das Jahr 2017 haben, das in die Freizeitenbroschüre aufgenommen werden soll.

Quelle: Kreisverwaltung Südliche Weinstraße