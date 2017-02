Südliche Weinstraße: Allergien, Asthma, Neurodermitis, Heuschnupfen

Pressemeldung vom 9. Februar 2017, 16:35 Uhr

Diese Phänomene treten immer häufiger auf. In einem Kursabend der Kreisvolkshochschule am Dienstag, 21. Februar, 18:30 – 20:00 Uhr, in der Kreisverwaltung in Landau, zeigt die Heilpraktikerin Alexandra Vietense Ursachen für allergische Erkrankungen auf und gibt Hinweise zu Diagnose und Therapie. Info und Anmeldung bei der kvhs Südliche Weinstraße, Telefon 06341/940-122, vhs@suedliche-weinstrasse.de, www.vhs-suew.de (Anhang: Word) Kreatives Schreiben – Eine spannende Reise zu sich selbst

Eine Schreibwerkstatt mit Christel Herzhauser findet wieder ab Dienstag, 21. Februar, 17:00 Uhr – 19:15 Uhr, im Alfred-Grosser-Schulzentrum in Bad Bergzabern an. Der Kurs umfasst 6 Termine. Ob ein Spiel mit Worten, die Lust am Fabulieren oder die Freude am Bewahren von inneren Bildern und äußeren Erlebnissen: Schreiben ist die Freiheit unserer Fantasie Gestalt zu geben, spielerisch Grenzen zu überschreiten und Neuland zu betreten. Schreiben ist ein Entdecken der eigenen Kreativität und eine spannende Reise zu sich selbst.

Angeregt durch bewährte Wort- und Sprachspiele wollen wir gemeinsam das Abenteuer Schreiben erleben, die Ergebnisse besprechen und so einander am Reichtum der entstandenen Geschichten und Gedichte teilhaben lassen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Info und Anmeldung bei der kvhs Südliche Weinstraße, Telefon 06341/940-122, vhs@suedliche-weinstrasse.de, www.vhs-suew.de.

Quelle: Kreisverwaltung Südliche Weinstraße