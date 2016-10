Stiftung Hambacher Schloss: Kabarett im Hambacher Schloss

Pressemeldung vom 13. Oktober 2016, 15:10 Uhr

Donnerstag, 27. Oktober 2016, 20 Uhr Severin Groebner „Vom kleinen Mann, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf g’schissen hat“ Ein Kabarett-Märchen über einen, der auszog, weil er es wissen wollte.

Was haben Bauarbeiter und Werbeagenten, Architekten und IT-ler, Politiker und Prostituierte, Konzernchefs und Security-Sheriffs gemeinsam? Genau. Sie sind Teil von Severin Groebners neuem Kabarett-Programm.

Der Träger des Österreichischen Kabarettpreises wirft sich in seinem neuen Solo kopfüber in die Gesellschaft und fragt sich: Was soll das? Wer war das? Und was fällt dem eigentlich ein? Überhaupt: Wer sind eigentlich „die da oben“? Und wenn dort „da oben“ ist, wo hört dann „unten“ überhaupt auf? Und so begibt sich SeverinGroebner auf eine aberwitzige Reise, vom Elend zur Elite, vom Prolo bis zum Polo. Rauf und runter auf der sozialen Leiter, wie ein Frosch mit Brille.

Severin Groebner ist ein Grenzgänger zwischen Humor und Musik, Pointen und Poesie, Kabarett und Kaspar Hauser, Genie und Wahnsinn, sowie Deutschland und Österreich.

Die Presse schreibt: „Groebner ist ein Glücksfall fürs Kabarett: Solokünstler, Lach-und-Schieß-Ensemblemitglied, Autor, (…), kann recherchieren, formulieren, spielen, wüten, versteinern, singen. Kabarett der ersten Liga – diesseits und jenseits der Grenze.“ (Passauer Neue Presse, Raimund Meisenberger) „Im ausverkauften Theater wurde geklatscht und gelacht, gestaunt und gelernt. … Ein echter Hochgenuss. … Groebner agiert sprachlich wie gedanklich wieselflink, ist komisch, politisch, gesangstalentiert und in jedem Fall sehenswert.“

(Münchner Merkur, Kathrin Suda) Karten zu 19,50 € (1. Kategorie) oder zu 17,50 € (2. Kategorie) unter Telefon 06321-926290, per Mail unter info@hambacher-schloss.de oder bei Tabak Weiss in Neustadt a. d. Weinstraße.

Quelle: Stiftung Hambacher Schloss