Pressemeldung vom 6. Oktober 2016, 12:05 Uhr

„Wissen ist Macht. Macht nichts.“ Was als gesprühter Graffiti-Spruch als ironische Weisheit klingen mag, hat einen ernsthaften Hintergrund. Denn die mediale Vermittlung von „bestellten Wahrheiten“ durch (vermeintliche) Experten bestimmt in vielen Politikfeldern die öffentliche Wahrnehmung politischer Konflikte. Beispiel: Wenn mehr als 100 Studien über Jahre zum Ergebnis kommen, dass der Mindestlohn ein Jobvernichtungs-Programm sei, dann werden aus den Annahmen der wirtschaftsnahen „Experten“ Gewissheiten. Dieser Wissensstand ist dann häufig der „Erzählsatz“ für die Berichterstattung der Medien. Oft kommen auch nur die „Experten“ in den Medien zu Wort, die als „gesichtsbekannt“ gelten, losgelöst von Kompetenz und nachgewiesener Unabhängigkeit. Schließlich wird zu selten gefragt und markiert, in welchen Interessenverbund ein „Experte“ eingebunden ist. Welchen Sinn macht es dem Publikum Rentenexperten zu präsentieren, die gleichzeitig die Versicherungsindustrie beraten und Mandate in der gleichen Branche wahrnehmen? Zeit, über Wissensproduktion und Wissensvermittlung, echte Experten und Experten-Darsteller zu diskutieren und zu fragen, wie die Spreu vom Weizen auf den Experten-Plattformen getrennt werden kann. Seien Sie live dabei, wenn Prof. Dr. Thomas Leif (SWR-Chefreporter) mit seinen Gästen diese spanenden Fragen diskutiert.

Es debattieren mit ihm: BilkayÖney (ehemalige Baden-Württembergische Integrationsministerin, SPD) Dr. Axel Friedrich (Umweltexperte, Aufdecker des VW-Abgasskandals): der wohl erfolg-reichste Aufklärer und intimste Kenner im Milliardengeschäft Autoindustrie.

Prof. Dr. Gerd Antes (Universitätsklinikum Freiburg): prüft medizinische Studien auf ihren tatsächlichen Wahrheitsgehalt und grenzt gesichertes Wissen von bestellten Wahrheiten ab. Prof. Dr. Helmut Willke (Zeppelin Universität in Friedrichshafen): er analysiert, warum Lobbyisten mit ihrer interessengeleiteten Expertise so oft durchdringen und hat ein kon-struktives Modell entwickelt, wie Politik und Parlamente kompetenter beraten werden könn-ten. Prof. Dr. Christian Kreiß (Hochschule Aalen): Autor „Gekaufte Wissenschaft“; der frühere Investment-Bank-Spezialist untersucht die intensiven Verstrickungen von Wissenschaft und Wirtschaft u.a. im aktuellen Fall des Pharma-Konzerns Boehringer und der Uni Mainz.

Alle Podiumsteilnehmer/innen stehen nach der Diskussion noch zu persönlichen Gesprächen im großen Saal des Hambacher Schlosses bereit. Die Winzerinnen Anke Schmidt vom Weingut Alfons Ziegler aus St. Martin und Vanessa Schreiber vom Weinbau Schreiber aus Großniedesheimbegleiten die offene Runde mit Ihren erstklassigen Weinen.

Der Eintritt ist frei, Anmeldung unter: demokratieforum@hambacher-schloss.de

Quelle: Stiftung Hambacher Schloss