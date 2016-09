Polch: 50 Jahre MUNDSTUHL- Das Jubiläumsprogramm

Pressemeldung vom 27. September 2016, 15:26 Uhr

Wahnsinn! Unglaubliche 20 Jahre ist es bereits her, seit MUNDSTUHL wie ein Faustschlag ins Licht der Öffentlichkeit traten. Deswegen feiern die beiden Echopreisträger Lars Niedereichholz und Ande Werner jetzt mit ihrem Jubiläumsprogramm „Mütze-Glatze! Simply the Pest“ ihr fünfzigjähriges Bühnenjubiläum.

MUNDSTUHL präsentieren mit „Mütze-Glatze! Simply the Pest“ die Sahnestücke ihres kreativen Schaffens in ganz neuem Gewand und mit einhundertprozentiger Lachtränengarantie. Mit von der Partie sind natürlich die Ikonen der ostdeutschen Plattenbausiedlung: die jammernden Jungmütter Peggy und Sandy mit ihren allgegenwärtigen Problemen zwischen Komasaufen, Kindererziehung, Arbeitslosigkeit und ständig wechselnden Lebensabschnittsgefährten. Selbstverständlich sind auch die beiden Kultkanacken Dragan und Alder am Start. Die oft kopierten, doch nie erreichten Erfinder der Kanack-Comedy sind zwar älter, aber dafür kein bisschen weiser geworden. Nach wie vor dreht sich im Mikrokosmos der multikriminellen Maulhelden alles um Handys, Autos und Kampfhunde. (Pressetext: „Mister Concert Agentur, Frankfurt“)

MUNDSTUHL sind zu Gast in Polch am

Freitag, 4. November 2016, 20.00 Uhr (Einlass 19.00 Uhr) Forum Polch

Veranstalter: Stadt Polch Tickets:

Vorverkauf 27,50 € inkl. Gebühren

Abendkasse 32,50 €

Karten erhältlich beim Bürgerbüro der VG Maifeld und bei www.ticket-regional.de und deren Vorverkaufsstellen sowie an der Abendkasse, Ticket-Hotline 0651/9790777

Quelle: Stadt Polch