Mayen: Winteröffnungszeiten in der Tourist-Information

Pressemeldung vom 8. November 2016, 16:21 Uhr

Das Tourismusjahr 2016 neigt sich dem Ende zu. Bis Ende September konnte die Tourist-Information im Alten Rathaus bereits 19.433 Gäste und Besucher begrüßen und Informationen zu Sehenswürdigkeiten und Freizeitangeboten in und um Mayen geben. Mit dem Ende der Hauptreisezeit ändern sich nun wieder die Öffnungszeiten in der Tourist-Information im Alten Rathaus. Von November bis März ist dann von Montag bis Freitag von 9 bis 16 Uhr und am Samstag von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Besucher und Gäste sind auch in der Zeit der Winteröffnung herzlich willkommen. Für Anfragen, Informationen und Buchungen steht das Team der Tourist-Information gerne zur Verfügung, Telefon 02651- 903004-903007, Fax, 903009 oder per E-Mail touristinfo@mayenzeit.de. Weitere Informationen gibt es auch auf der Homepage der Stadt Mayen unter www.mayenzeit.de. Bildunterschrift: (Foto von Claudia Schick/Stadt Mayen) Die Tourist-Information ist im Alten Rathaus, direkt am Marktplatz, beheimatet.

Quelle: Stadtverwaltung Mayen