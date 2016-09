Mayen: Wiedereinstieg in den Beruf

Pressemeldung vom 23. September 2016, 12:43 Uhr

Auch in diesem Herbst plant die kommunale Gleichstellungsbeauftragte Marion Falterbaum in Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit eine Veranstaltung für Frauen, die wieder in den Beruf einsteigen wollen. Der Workshop soll am Mittwoch, 16. November, stattfinden. Interessierte können sich bereits jetzt bei Frau Falterbaum vormerken lassen und erhalten dann rechtzeitig alle wichtigen Informationen. Frau Falterbaum ist im Rathaus Rosengasse, Zimmer 210, jeweils mittwochs von 14 – 17 Uhr persönlich sowie telefonisch unter 02651 – 88 1006 oder per Email an Gleichstellung.Stadt@Mayen.de zu erreichen. „Sobald weitere Details für die Veranstaltung im November geplant sind, werden diese selbstverständlich auch über die örtliche Presse sowie auf www.mayen.de veröffentlicht“, erklärt Marion Falterbaum.

Quelle: Stadtverwaltung Mayen