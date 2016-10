Mayen: Wiedereinstieg in den Beruf

Pressemeldung vom 24. Oktober 2016, 12:06 Uhr

Auch in diesem Herbst plant die kommunale Gleichstellungsbeauftragte Marion Falterbaum in Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit eine Veranstaltung für Frauen, die wieder in den Beruf einsteigen wollen. Gemeinsam mit der Arbeitsvermittlerin mit Schwerpunkt Wiedereinstieg, Lieselotte von Niessen-Silva von der Bundesagentur für Arbeit, wird sie einen informativen Vormittag gestalten. Thema wird sein: „Wiedereinstieg und Arbeitssuche – so funktioniert es.“ Der Workshop beschäftigt sich unter anderem mit der Frage nach der Kinderbetreuung, der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und den regionalen Besonderheiten und Ansprechpartner für Frauen, die wieder in den Beruf einsteigen wollen. Der kostenfreie Workshop findet am Mittwoch, 16. November, von 10 Uhr bis 12 Uhr im Besprechungszimmer 2 statt. Interessierte können sich bereits jetzt bei Frau Falterbaum anmelden. Frau Falterbaum ist im Rathaus Rosengasse, Zimmer 210, jeweils mittwochs von 14 – 17 Uhr persönlich sowie telefonisch unter 02651 – 88 1006 oder per Email an Gleichstellung.Stadt@Mayen.de zu erreichen.

Quelle: Stadtverwaltung Mayen