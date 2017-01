Mayen: Werke von Walter Schäfer werden ausgestellt: „Erinnerungen an einen echten Mayner Jung“

Pressemeldung vom 16. Januar 2017, 15:04 Uhr

Am 2. Februar wird die Ausstellung „Erinnerung an einen echten Mayener Jung“ mit Werken von Walter Schäfer im Alten Arresthaus in der Stehbach in Mayen um 18 Uhr eröffnet. Walter Schäfer, den viele Mayener vor allem aus der ‚Mayener Faasenaacht‘ kennen, hätte am 2. Februar 2017 seinen 90. Geburtstag gefeiert. Bedauerlicherweise ist er im Januar 2016 verstorben.

Dass der Vollblutkarnevalist aber nicht nur in der Mayener Faasenaacht sein künstlerisches Talent auslebte, sondern fast täglich über das ganze Jahr hinweg zeichnete, wird die Ausstellung zeigen. Motive wie die Burg Eltz, Schloss Bürresheim, die Genovevaburg, das Mayener Rathaus, das Brückentor, Maria Laach, Blumen, Landschaften, Tiere und vieles mehr werden in der Ausstellung zu sehen sein.

Mit der Malerei hat Walter Schäfer schon in der Jugend begonnen, seine ersten Skizzen sind von 1946, da war er 19 Jahre jung. Allerdings sollte er – so der Wunsch seines Vaters – etwas „Vernünftiges“ lernen und ging 1943 in den öffentlichen Dienst.

Ein paar Kniffe schaute er sich in jungen Jahren von einem Mayener Künstler ab, aber alles andere hat er sich in jahrelanger Übung selbst beigebracht und unzählige Bücher der Malerei erworben und studiert.

Was viele nicht wissen: Auch das Mayener Mädchen vor dem Alten Rathaus basiert auf einer Zeichnung von Walter Schäfer, die seine Frau Friedel zeigte.

Die Ausstellung „Erinnerung an einen echten Mayener Jung“ wird am Donnerstag, 2. Februar, um 18 Uhr durch Oberbürgermeister Wolfgang Treis eröffnet. Christoph Schwab, Präsident der Alte Große Mayener Karnevalsgesellschaft, wird ein Grußwort sprechen.

Walter Schäfer aber zeichnete nicht nur, er schrieb auch Lieder auf Mayener Platt. Einige dieser Songs werden bei der Vernissage zu hören sein.

Alle Kunstinteressierten, Freunde und Wegbegleiter von Walter Schäfer sowie Freunde der ‚Faasenaacht‘ sind herzlich eingeladen.

Die Ausstellung wird bis 19. Februar zu sehen sein, jeweils samstags und sonntags von 11 – 17 Uhr sowie während der Kurs- und Atelierzeiten von Richard Frensch von Montag bis Freitag. Der Eintritt ist frei.

Quelle: Stadtverwaltung Mayen