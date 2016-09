Mayen: Vorverkauf für „Springmaus“ und die „Gospel Singers“ startet!

Pressemeldung vom 27. September 2016, 16:02 Uhr

Am 5. Oktober startet der Vorverkauf für die nächsten beiden Events der VG Mayen (Kreissparkasse Mayen, Stadt Mayen, Firma MHT und WochenSpiegel). Am 27. November versetzt die „Springmaus“ in der Dachdeckerfachschule in Weihnachtslaune! Los geht’s um 18 Uhr, Einlass ist um 17.30 Uhr. Die Eintrittskarten kosten im Vorverkauf 18 Euro (inkl. VVK-Gebühr) und an der Abendkasse 20 Euro. Nach dem großen Erfolg in 2014 präsentiert die VG Mayen am 3. Dezember wieder die schwungvolle und atemberaubende Gospelshow der Original USA Gospel Singers in der Dachdeckerfachschule. Los geht es um 20 Uhr, Einlass ab 19.30 Uhr. Die Eintrittskarten kosten im Vorverkauf 27,50 Euro (inkl. VVK- Gebühr), an der Abendkasse 30 Euro. Beide Veranstaltungen werden durch die Vulkan Brauerei unterstützt. Karten im Vorverkauf gibt es im WochenSpiegel Mayen, Göbelstraße, sowie der Tourist-Information im Alten Rathaus und unter www.ticket-regional.de .Im Dezember folgen noch zwei weitere Events der VG Mayen, am 11. Dezember darf man sich wieder auf das Open-Air-Kino auf dem Mayener Marktplatz und am 18. Dezember auf eine „Sidewalk Acoustic Session“ in der Dachdeckerfachschule freuen. Mehr Informationen zu allen Veranstaltungen gibt’s im Internet auf der Homepage der Stadt Mayen www.mayen.de unter „Kultur & Märkte“ – „Veranstaltergemeinschaft“ oder direkt bei der VG unter www.vg-mayen.de .

Quelle: Stadtverwaltung Mayen