Mayen: Veranstaltung für Frauen durchgeführt: „Wiedereinstieg und Arbeitssuche“

Pressemeldung vom 14. Dezember 2016, 16:20 Uhr

Kürzlich bot die kommunale Gleichstellungsbeauftragte Marion Falterbaum in Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit eine Veranstaltung für Frauen an, die wieder in den Beruf einsteigen wollen.

Der informative Vormittag zum Thema „Wiedereinstieg in den Beruf“ wurde von Frau Falterbaum gemeinsam mit der Arbeitsvermittlerin der Bundesagentur für Arbeit mit Schwerpunkt Wiedereinstieg, Lieselotte von Niessen-Silva, gestaltet.

Unter anderem beschäftigte sich der Workshop mit Fragen zur Kinderbetreuung, der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und den regionalen Besonderheiten und Ansprechpartnern für Frauen, die wieder in den Beruf einsteigen wollen.

Die kommunale Gleichstellungsbeauftrage Marion Falterbaum betont. „Gerne möchte ich diese wichtige Arbeit fortsetzen und auch im Jahr 2017 wieder Informationsveranstaltungen und Workshops für Frauen anbieten, die Unterstützung bei ihrem Weg zurück ins Berufsleben suchen.“

Entsprechende Termine werden rechtzeitig in der örtlichen Presse bekanntgeben sowie unter www.mayen.de veröffentlicht.

Quelle: Stadtverwaltung Mayen