Mayen: Stadtverwaltung am 14. Dezember nachmittags geschlossen

Pressemeldung vom 6. Dezember 2016, 15:05 Uhr

Aufgrund einer dienstlichen Veranstaltung am Mittwochnachmittag, 14. Dezember, sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, der Stadtwerke, der Stadtentwicklungsgesellschaft sowie der dazu gehörigen Außenstellen leider nur bis 12 Uhr zu erreichen. „Gerne möchten wir allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Möglichkeit geben, an der Gemeinschaftsveranstaltung teilzunehmen“, erklärt Oberbürgermeister Wolfgang Treis. „Die Bürgerinnen und Bürger bitte ich daher um ihr Verständnis.“ Am Donnerstag, 15. Dezember, sind die Mitarbeiter wieder zu den regulären Zeiten zu erreichen. Die publikumsintensiven Bereiche im Rathaus haben am Donnerstag von 8.30 – 16 Uhr durchgehend geöffnet.

Informationen zu den Öffnungszeiten sowie die Kontaktdaten der Mitarbeiter für Terminvereinbarungen außerhalb dieser Zeiten findet man auch online unter http://www.mayen.de/Rat-und-Verwaltung/Stadtverwaltung/Stadtverwaltung-Mayen/ .

Quelle: Stadtverwaltung Mayen