Mayen: „Springmaus“ wieder in Mayen!

Pressemeldung vom 17. Oktober 2016, 10:45 Uhr

In diesem Jahr kommt das Springmaus Improvisationstheater wieder nach Mayen. Die VG Mayen – Kreissparkasse Mayen, Stadt Mayen, Unternehmensgruppe MHT und WochenSpiegel – präsentiert die „Springmäuse“ am 27. November in der Aula der Dachdeckerfachschule. Vor mehr als 2000 Jahren nahmen drei alte Herren größte Reisestrapazen in Kauf, nur um einem ungewöhnlichen Stern zu folgen. Sicher hätten Kaspar, Melchior und Balthasar sich über den Komfort eines 1.Klasse Sitzplatzes im ICE gefreut, hätten dann aber voraussichtlich die Geburt Jesu Christi verpasst. So aber durchquerten sie in klimatechnisch ausfallsicheren Roben und auf garantiert CO2-Bilanz neutralen Kamelen Länder und Wüsten, um dem Beginn einer großen Geschichte beizuwohnen. Während es in der Antike noch ein unbekanntes Flugobjekt am Firmament sein musste, so reicht heute beispielsweise ein kleiner weißer angebissener Apfel, um die Menschen zu locken. Manch einer ändert auch beim Anblick eines großen goldenen «M» seine Reiseroute. Auch das Ensemble der Springmaus möchte mit seinem Publikum sowohl alltäglichen, als auch ungewöhnlichen Symbolen folgen, um einzigartige Geschichten und Abenteuer zu improvisieren, wie wir sie gerade zur Weihnachtszeit so sehr lieben. Maria und Josef taten schließlich auch nichts anderes als sie keine Herberge fanden und in einem Stall in Bethlehem eine Geburt improvisierten…

Los geht’s um 18 Uhr, Einlass ist um 17.30 Uhr. Die Eintrittskarten kosten im Vorverkauf 18 Euro (inkl. VVK- Gebühr) und an der Abendkasse 20 Euro. Karten gibt’s beim WochenSpiegel, der Tourist-Info Mayen und bei www.ticket-regional.de. Mehr Informationen zu allen Veranstaltungen der VG Mayen gibt’s im Internet auf der Homepage der Stadt Mayen www.mayen.de unter „Kultur & Märkte“ – „Veranstaltergemeinschaft“ oder direkt bei der VG unter www.vg-mayen.de .

Quelle: Stadtverwaltung Mayen