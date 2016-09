Mayen: Sperrung am Ostbahnhof

Pressemeldung vom 20. September 2016, 13:11 Uhr

Die Stadt Mayen plant den Bahnhofsvorplatz umzugestalten. Bevor voraussichtlich Ende November die Arbeiten am Vorplatz starten können, ist es notwendig dass Erkundungsgrabungen auf dem Gelände durchgeführt werden. Diese sollen am 28. und 29. September durchgeführt werden. Für die Arbeiten muss das Gelände vollgesperrt werden. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Der Busverkehr fährt an diesen Tagen die Ersatzhaltestelle Schillerstraße an.

Quelle: Stadtverwaltung Mayen