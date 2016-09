Mayen: Seniorenausflug des AC Mayen

Pressemeldung vom 20. September 2016, 13:45 Uhr

Der traditionelle Seniorenausflug des Automobilclub 1927 Mayen e.V. im ADAC findet in diesem Jahr am Samstag, 22. Oktober 2016, statt. Das Ziel der Fahrt ist wie immer eine Überraschung für alle Teilnehmer/innen. Die Abfahrt erfolgt wie im letzten Jahr um 14 Uhr vom Schützenplatz, Bürresheimer Straße, in Mayen. Seit über 30 Jahren führt der AC Mayen seine Fahrten für Seniorinnen und Senioren durch. Teilnehmen können Seniorinnen und Senioren, die das 70. Lebensjahr vollendet haben. Die Anzahl der Teilnehmer/innen ist auf 100 Personen begrenzt, wobei die Ausgabe der Teilnehmerkarten nach dem Eingang der Meldungen erfolgt. Wer teilnehmen möchte, kann sich bei der Stadtverwaltung Mayen an der Information im Eingang des Rathauses Rosengasse oder beim Fachbereich 2, Sozialamt, Zimmer 141 (EG), melden.

Quelle: Stadtverwaltung Mayen