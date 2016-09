Mayen: Schafmarkt während des Lukasmarktes auf dem Viehmarktplatz

Pressemeldung vom 19. September 2016, 15:09 Uhr

Anlässlich der gemeinsamen Züchterversammlung Schafe/Ziegen haben die Züchter festgelegt, zum diesjährigen Lukasmarkt am 19. Oktober eine Zuchtschau der Landschafrassen durchzuführen. Erwartet werden Zuchtschafe und -böcke der Rassen Fuchsschaf, Rhönschaf, Graue und Weiße Gehörnte Heidschnucke, Rauhwolliges Pommersches Landschaf, Walliser Schwarznasenschaf, Braunes Bergschaf u.a. Die Züchter stellen sich dem Wettbewerb, in dem die Zuchttiere in verschiedenen Altersklassen rangiert und prämiert werden. Als Preisrichter konnte der Verband den Schäfermeister Heiko Berbalk, Waldems/Hessen gewinnen. Der Auftrieb der Tiere ist von 8.30 Uhr – 9.30 Uhr. Das Richten beginnt um ca. 10 Uhr. Am Nachmittag gegen 14.30 Uhr findet die Siegerehrung mit einem Grußwort durch Bürgermeister Rolf Schumacher statt. Neben diesem züchterischen Wettbewerb wird es wiederum reichliche Informationen um und zur Schafzucht- und Haltung geben. Auch zur Ziegenhaltung und -Zucht wird es Informationen geben.

Quelle: Stadtverwaltung Mayen