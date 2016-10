Mayen: Pferdemarkt Mayen am 18.10.2016

Pressemeldung vom 17. Oktober 2016, 10:51 Uhr

Programm

09.45 Uhr: und was machen wir heute? (Westernreiten mit Hund) 10.00 Uhr: die sanften Dicken (Arbeitspferde im Einsatz) 10.15 Uhr: das Lusitano-Welsh Quartett (Team Wölert) 10.25 Uhr: 5 Gänge und was soll es sonst noch sein? (SHOWISI-Team) 10.40 Uhr: der Tanz mit der Garrocha (Annette Hinniger) 10.55 Uhr: nicht immer muss alles wie immer sein (Zirkuslektionen am Gig) 11.05 Uhr: sie können -fast- alles (Rassepräsentation Fyordpferde) 11.15 Uhr: ein barockes PRE Duett (Team Urbild) 11.25 Uhr: Welsh-Cob und ob (Hella Mohr) 11.35 Uhr: klein aber oho (Mini-Shetty-Showteam) 11.50 Uhr: Die weißen Wasserpferde (Impressionen aus der Camargue)

Mittagspause bis 13.00 Uhr

13.00 Uhr: und was machen wir heute? (Westernreiten mit Hund) 13.15 Uhr: die sanften Dicken (Arbeitspferde im Einsatz) 13.30 Uhr: das Lusitano-Welsh Quartett (Team Wölert) 13.40 5 Gänge und was soll es sonst noch sein? (SHOWISI-Team) 13.55 Uhr: der Tanz mit der Garrocha (Annette Hinniger) 14.10 Uhr: nicht immer muss alles wie immer sein (Zirkuslektionen am Gig) 14.20 Uhr: sie können -fast- alles (Rassepräsentation Fyordpferde) 14.30 Uhr: ein barockes PRE Duett (Team Urbild) 14.40 Uhr: Welsh-Cob und ob (Hella Mohr) 14.50 Uhr: klein aber oho (Mini-Shetty-Showteam) 15.00 Uhr: die weißen Wasserpferde (Impressionen aus der Camargue) 15.20 Uhr: Finale mit allen Teilnehmern

Quelle: Stadtverwaltung Mayen