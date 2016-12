Mayen: Öffnungszeiten über die Feiertage

Pressemeldung vom 13. Dezember 2016, 14:39 Uhr

Die Stadtverwaltung bittet alle Bürgerinnen und Bürger um Beachtung: Über die Feiertage gelten geänderte Öffnungszeiten.

Das Rathaus ist von Heilig Abend, 24.12.2016 bis einschließlich Montag, 26.12.2016 sowie an Silvester, 31.12.2016, und am Sonntag, 01.01.2017, geschlossen. Der Bereitschaftsdienst für die Kläranlage der Stadt Mayen ist über die Rufnummer 02651/2714 durchgehend erreichbar. Zwischen den Tagen haben die Büros der Verwaltung grundsätzlich zu den üblichen Zeiten geöffnet: Lediglich das Team des Standesamtes ist am Dienstag, 27.12. und am Mittwoch, 28.12. nur von 9 – 11 Uhr zur Beurkundung von Sterbefällen zu erreichen.

Am Donnerstag, 29.12.2016 hat das Standesamt von 8.30 Uhr bis 14 Uhr geöffnet.

Alle anderen publikumsintensiven Bereiche im Rathaus haben am Donnerstag von 8.30 – 16 Uhr durchgehend geöffnet. Informationen zu den Öffnungszeiten sowie die Kontaktdaten der Mitarbeiter für Terminvereinbarungen außerhalb dieser Zeiten findet man auch online unter http://www.mayen.de/Rat-und-Verwaltung/Stadtverwaltung/Stadtverwaltung-Mayen/ .

Quelle: Stadtverwaltung Mayen