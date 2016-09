Mayen: Neues und Altbewährtes lockt die Besucher nach Mayen!

Pressemeldung vom 23. September 2016, 13:00 Uhr

Neun Tage im Oktober steht Mayen alljährlich im Zeichen des größten Volkfestes im nördlichen Rheinland-Pfalz: Dem Lukasmarkt! In diesem Jahr findet er vom 15. – 23. Oktober statt. Neben dem Autoskooter und Break-Dance kommt in diesem Jahr erstmals die Großschaukel „BEST XXL“ mit 45 Meter Flughöhe und 120° Gondelausflug auf den Marktplatz. Im Bereich des Obertores darf man sich wieder auf die Überschlagsschaukel „Avenger“ freuen. Gegenüber der Burggarage ist die Geisterbahn „Fahrt zur Hölle“ mit 30 m Frontlänge und 15 Metern Höhe vertreten. Vor dem Godalminghaus wird das Familienrundfahrgeschäft „Circus Circus“ platziert. Wieder dabei ist das in Deutschland einzigartige Hochfahrgeschäft „Night Style“, das Bewegungswunder mit Wasserspielen an der Stadtmauer. Kinderflieger und Kinderschleife sowie Kettenkarussell sind an der Stadtmauer nicht mehr wegzudenken.

Das Familienrundfahrgeschäft, „Beach Jumper“ steht mit schwingenden Gondeln erstmals in der Kreuzung Kehriger Straße und wird dort das Familienpublikum begeistern. In Richtung Neutor wird ein „9 D Kino“ sowie ein Barock- Kinder-Kettenflieger die Besucher unterhalten. Zum Abschluss kommt ein Hindernis-Parcours auf 5 Ebenen, das Laufgeschäft „Rio“ am Kreisel Neutor. Kinder Mini Skooter“ und Kinderkarussells, Verlosungsbetriebe sowie eine Vielzahl von Imbiss- und Getränkeständen gehören ebenfalls fest zum Lukasmarkt. Mandeln, Waffeln, Lebkuchen und Zuckerwatte, Steaks und Backfisch geben dem Lukasmarkt sein einmaliges Flair. Auch der Viehmarkt mit Pferdeshowprogramm und Schafmarkt sowie der Krammarktstraße zwischen Marktplatz und Neutor und die Krammarkttage in der Fußgängerzone prägen den Lukasmarkt durch seine Vielseitigkeit. Das große Abschlussfeuerwerk am 23. Oktober und der verkaufsoffene Sonntag am 16. Oktober sind in jedem Jahr selbstverständlich. Zum Jubiläumsjahr „725 Jahre Stadtrechte“ wird außerdem ein historischer Jahrmarkt am Kirchplatz Herz Jesu mit Raupenbahn, Bodenmühle, historischen Buden und Kirmesorgel sowie historische Schaustellertraktoren präsentiert. Noch mehr Informationen zum Lukasmarkt vom 15.- 23.10.2016 gibt es unter www.lukasmarkt.de .

Quelle: Stadtverwaltung Mayen