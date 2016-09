Mayen: NACHTS IM MUSEUM

Pressemeldung vom 28. September 2016, 16:41 Uhr

Auch in den Herbstferien wartet wieder eine tolle Kinderaktion auf die jüngeren Museumsbesucher des Eifelmuseums unter dem Motto „Nachts im Museum“. Los geht es am Donnerstag, 13. Oktober, eine halbe Stunde nachdem der Museumsbetrieb für alle anderen Besucher geschlossen hat, also um 17.30 Uhr. Die Kinder machen sich gemeinsam mit dem Museumsteam auf die Suche nach dem Schatz von Ritter Kunibert. Taschenlampen nicht vergessen, denn im Schieferbergwerk kann es sonst ganz schön dunkel werden! Auch eine packende Geschichte wird vorgelesen. Die Teilnahme für die zweistündige Ferienaktion kostet 5 Euro. Teilnehmen können Kinder ab 6 Jahre. Anmeldungen werden vom Museumsteam ab sofort unter Telefonnummer 02651 – 498508 entgegengenommen.

Quelle: Stadtverwaltung Mayen