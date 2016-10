Pressemeldung vom 24. Oktober 2016, 12:04 Uhr

Künstlerinnen können sich an der Ausstellung im Frühjahr 2017 beteiligen

Unter dem Motto „Kunst kommt von Können – Und Frauen können was!“ wird im Frühjahr 2017 erstmals eine „FrauenKulturWoche“, organisiert durch die Gleichstellungsbeauftragte Marion Falterbaum, stattfinden. Hier sollen Mayener Künstlerinnen die Möglichkeit erhalten im Zeitraum von vier Wochen ihre Werke in der Mayener Innenstadt (z.B. in Banken, öffentlichen Einrichtungen, Gastronomie oder Einzelhandel) zu präsentieren. Alle Mayener Künstlerinnen, die Interesse haben an diesem Projekt mitzuwirken, sind zu einer Informationsveranstaltung und gegenseitigem Kennenlernen am 8. November um 18 Uhr in den Sitzungssaal des Alten Rathauses eingeladen. Dort wird das Gesamtkonzept vorgestellt. Zur besseren Planung des Abends wird um eine kurze Anmeldung per Email an gleichstellung.stadt@mayen.de gebeten.

Quelle: Stadtverwaltung Mayen