Mayen: Kreativ sein lohnt sich

Pressemeldung vom 17. Oktober 2016, 15:36 Uhr

Kostümwettbewerb beim Festival der Hexen und Magier

Noch sind es ein paar Tage hin bis zu Mayens gruseligem Festival der Hexen und Magier. Aber es lohnt sich, sich jetzt schon ein paar Gedanken über sein Outfit für den 29. Oktober zu machen, denn auch in diesem Jahr wird das schönste Erwachsenen- und Kinderkostüm prämiert. Hexe? Magier? Oder doch lieber Gespenst? Oder vielleicht etwas ganz anderes? Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt! Dank der der MY-Werbegemeinschaft, der Brückengemeinschaft und weiteren Sponsoren warten auf die kreativsten Besucher auch tolle Preise, die im Anschluss an den gemeinsamen Umzug im Burginnenhof überreicht werden. Und auch wer keinen Preis gewinnt, der kann am 29. Oktober viel in Mayen erleben: Gruseliger Backwettbewerb, das beliebte Kürbisschnitzen, eine Feuerwehrshow, den Spielezirkus Zantac, Workshops für Kids und vieles mehr. Alle Informationen rund um die Veranstaltung bekommt man unter www.mayenzeit.de oder bei der Tourist-Information der Stadt Mayen, Altes Rathaus, 56727 Mayen, Telefon 02651- 903004 bis 903007, Mail: touristinfo@mayenzeit.de .

Quelle: Stadtverwaltung Mayen