Mayen: Kinderkleiderbörse

Pressemeldung vom 23. Januar 2017, 15:47 Uhr

Am Samstag, den 04.03.2017, findet in der Zeit von 14.00 – 16.00 Uhr in der KiTa Abenteuerland in Mayen – Alzheim eine Kinderkleiderbörse statt. Angeboten werden Kinder – und Babybekleidung ( nach Größen sortiert ), Kinderwagen, Kindersitze, gut erhaltenes Spielzeug etc..

Nummernvergabe und weitere Infos : Telefonisch : 02651 – 72994 von 8.00 – 14.00 Uhr Per E-Mail : kiga.alzheim@t-online.de (Rückruf erfolgt)

Für das leibliche Wohl gibt es Kaffee und Kuchen. Der Erlös ist für die KiTa Abenteuerland bestimmt.

Quelle: Stadtverwaltung Mayen