Mayen: Informationsabend zum neuen Parkraummanagementkonzept

Pressemeldung vom 16. September 2016, 11:48 Uhr

Ab 1. Oktober gilt in Mayen ein neues Parkraumbewirtschaftungskonzept, welches unter anderem mit Anpassungen der Regelungen zum Bewohnerparken einhergeht. Aus diesem Grund lädt die Stadt Mayen alle Bürgerinnen und Bürger zu einem Informationsabend ein, um das Konzept umfassend vorzustellen und mögliche Fragen zu erörtern. Die Informationsveranstaltung findet am Mittwoch, den 28.09.2016 um 19 Uhr im Sitzungssaal der Stadtverwaltung Mayen, Rosengasse 2, statt. „Bitte machen Sie von diesem Angebot Gebrauch und lassen Sie sich von uns informieren“, ruft Oberbürgermeister Wolfgang Treis die Bevölkerung auf seiner Einladung zu folgen. Alle Bürgerinnen und Bürger mit Anwohnerparkausweis, die also unmittelbar von der Neuregelung zum Bewohnerparken betroffen sind, wurden auch bereits mit einem persönlichen Schreiben zur Informationsveranstaltung eingeladen. Die Informationsveranstaltung steht aber natürlich auch jedem anderen Interessierten offen.

Quelle: Stadtverwaltung Mayen