Mayen: In den Urlaub mit der ‚mayenapp‘: Gewinner freuen sich über Reisegutscheine!

Pressemeldung vom 23. Januar 2017, 16:24 Uhr

Wer die ‚mayenapp‘ auf seinem Smartphone installiert hat, ist nicht nur immer bestens informiert. Fünf User dürfen sich dank der App auch über einen Zuschuss zum nächsten Urlaub freuen.

So wurden über das zweite Gewinnspiel der ‚mayenapp‘ fünf Reisegutscheine der Reisebüros Bell & TUI Reisecenter

im Wert von je 100 Euro verlost. Darüber freuen dürfen sich Stefan Schmitz, Elvira Gügel, Lucas Barz, Felizitas Bauer und Monika Bühl.

Außerdem wurden noch Jubiläumswein und -sekt verlost. Die Gewinner wurden per Mail kontaktiert und können sich ihren Preis in der Geschäftsstelle des WochenSpiegels in der Göbelstraße in Mayen abholen. Auch Frau Bühl kann ihren Reisegutschein gegen Vorlage ihres Ausweises noch in der Geschäftsstelle abholen.

Die „mayenapp“ ist kostenlos im Appstore bzw. im Playstore für Android und IOS erhältlich. Unterstützt wird die App von der Stadt Mayen, der MY-Gemeinschaft, der Kreissparkasse Mayen, der Volksbank RheinAhrEifel und dem WochenSpiegel.

Quelle: Stadtverwaltung Mayen