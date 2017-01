Mayen: Gewinnspiel der ‚mayenapp‘: Katrin Weber freut sich über eine Apple Watch!

Pressemeldung vom 10. Januar 2017, 10:31 Uhr

Wer die ‚mayenapp‘ auf seinem Smartphone installiert hat, ist nicht nur immer bestens informiert. In den letzten Monaten hatte jeder App-User auch die Chance auf attraktive Preise, wenn er die Gewinnspielfrage richtig beantwortet hatte. Der Hauptpreis des ersten Gewinnspiels war eine Apple Watch im Wert von 329 Euro, über die sich Katrin Weber freuen durfte.

Außerdem wurden noch Jubiläumswein und -sekt verlost. Die Gewinner wurden per Mail kontaktiert und können sich ihren Preis in der Geschäftsstelle des WochenSpiegels in der Göbelstraße in Mayen abholen. Die „mayenapp“ ist kostenlos im Appstore bzw. im Playstore für Android und IOS erhältlich. Unterstützt wird die App von der Stadt Mayen, der MY-Gemeinschaft, der Kreissparkasse Mayen, der Volksbank RheinAhrEifel und dem WochenSpiegel.

Quelle: Stadtverwaltung Mayen