Mayen: FSJ: Unterstützung für digitale Projekte

Pressemeldung vom 29. September 2016, 15:01 Uhr

Jungen Menschen im Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) bietet sich mit dem „FSJ_digital“ ein interessantes, zusätzliches Angebot, in dem sie ein digitales Projekt umsetzen können. Bis 30. November 2016 können FSJler in Rücksprache mit ihrer Einrichtung einen Antrag für ein digitales Projekt einreichen, das sie dann 2017 umsetzen. Es gibt einen Fördertopf von bis zu 1.000 € für das eingereichte Projekt. Außerdem finden vom 13.-17.02.2017 fünf Bildungstage im Digital-/Medienbereich statt, die die Freiwilligen für ihr Projekt fit machen. Das „FSJ_digital“ richtet sich also an alle FSJler und FSJlerinnen in Rheinland-Pfalz, unabhängig davon, in welcher Einsatzstelle und unter welchem FSJ-Träger sie arbeiten.

Informationen gibt es beim Projektträger Kulturbüro Rheinland-Pfalz unter www.fsjdigital-rlp.de.

Quelle: Stadtverwaltung Mayen