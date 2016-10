Mayen: Festival der Magier und Hexen

Pressemeldung vom 21. Oktober 2016, 16:52 Uhr

Ein umfangreiches Programm erwartet die Besucher des Festivals der Magier und Hexen am Samstag, 29. Oktober. In der ganzen Stadt sind an diesem Tag gruselige Walk- Acts, Gaukler, Hexen und die Musikgruppe Fremitus unterwegs. Der untere Marktplatz wird zu einem großen Schauplatz, für den Spielezirkus Zantac, eine Ritterhüpfburg, ein mittelalterliches Riesenrad und vieles mehr. Auch die Kinder- Workshops in der Buchhandlung Reuffel werden wieder veranstaltet. Die Tourist-Information ist von 10 – 16.30 Uhr geöffnet. Im Alten Rathaus werden verhextes Kinderschminken, Zaubershows und der gruselige Backwettbewerb der Auszubildenden der Stadt Mayen geboten. Jedermann ist herzlich eingeladen sich mit Gruselkostümen in eine andere Zeit zu begeben und die Hexen, Magier und Zauberer bei der Verzauberung der Stadt zu unterstützen. Und es lohnt sich, bei der Kostümauswahl kreativ zu sein, denn auch in diesem Jahr wird Dank der MY- Werbegemeinschaft, Brückengemeinschaft und weiteren Sponsoren, das schönste Gruselkostüm eines Kindes und eines Erwachsenen prämiert.

Quelle: Stadtverwaltung Mayen