Mayen: Familienforscher treffen sich

Pressemeldung vom 17. Oktober 2016, 13:17 Uhr

Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Das sind die zentralen Fragen unseres Lebens. Zumindest die erste Frage kann mit Hilfe der Familienforschung beantwortet werden. Viele Menschen erfasst derzeit das „Virus“ der Vorfahrensuche, denn: Geschichte prägt! Die Geschichte, das Erleben unserer Vorfahren, prägt auch unser Tun und Handeln heute. Bewusst oder unbewusst handeln wir mehr oder weniger nach der Summe der Erfahrungen unserer Vorfahren. Die Westdeutsche Gesellschaft für Familienkunde e. V. – Bezirksgruppe Mittelrhein- lädt hiermit alle genealogisch interessierten Personen zu einem Erfahrungs- und Informationsaustausch in Sachen Familienforschung ein. Dieses Treffen findet am Freitag, den 28. Oktober 2016, um 18:00 Uhr im Sitzungssaal der Stadtverwaltung Mayen, Rathaus, Rosengasse 2, 56727 Mayen statt. Herr Markus Weidenbach (bekannt durch seine Sendungen im WDR mit dem Titel: Vorfahren gesucht) wird einen Einführungsvortrag in die Familienforschung halten. Wie beginne ich? Wo finde ich Urkunden meiner Vorfahren? Mit welchen Ordnungssystemen lassen sich gewonnenen Daten sortieren? usw.

Quelle: Stadtverwaltung Mayen