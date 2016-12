Mayen: Englisch für Anfänger VII + Englisch für Senioren VIII

Pressemeldung vom 13. Dezember 2016, 15:47 Uhr

Bei der VHS Mayen beginnt am Donnerstag, 2. Februar, 19 Uhr in der Albert-Schweitzer-Realschule plus (ehemalige Hauptschule Hinter Burg) der Sprachkurs „Englisch für Anfänger VII“ unter Leitung von Frau Irma Schmitz.

Der Kurs erstreckt sich insgesamt über 12 Abende. Die Kursgebühr beträgt 70 Euro für Erwachsene.

Es erfolgt Einführung in die englische Sprache. Vermittlung von einfachen Satzstrukturen, Vokabeltraining. Ob in Alltagssituationen oder auf Reisen, das Hören, Verstehen und Sprechen einer Fremdsprache ist bei vielen Anlässen hilfreich. Der Kurs ist für Anfänger mit geringen Vorkenntnissen geeignet. Es wird Wert auf aktive Sprachanwendung gelegt.

Ebenso am Donnerstag, 2. Februar, 10 Uhr startet in der Stadtbücherei Mayen der Sprachkurs „Englisch für Senioren VII“ unter Leitung von Frau Irma Schmitz. Der Kurs erstreckt sich insgesamt über 12 Vormittage. Die Kursgebühr beträgt 70 Euro für Erwachsene.

Spielerisch in einer „Gute-Laune-Gruppe“ Englisch lernen.

Einführung in die englische Sprache, Small Talk, Vermittlung von Grundbegriffen der englischen Sprache, einfache Satzstrukturen und Vokabeltraining. Der Kurs ist für Anfänger ohne oder mit geringen Vorkenntnisse geeignet.

Schriftliche Anmeldungen werden von der VHS Mayen, Rathaus Rosengasse, Zimmer 386, ab sofort gerne entgegen.

Für weitere Auskünfte gibt es unter der Telefonnummer 02651/881002. Öffnungszeiten: Mo – Do 8:30 – 12:00 u. 14:00 – 16:00 Uhr; Fr. 8:30 – 12:30 Uhr

Anfragen und Anmeldungen können auch an folgende Mail-Adresse: vhs@mayen.de gerichtet werden.

Quelle: Stadtverwaltung Mayen