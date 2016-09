Mayen: Einwohnerversammlung in Alzheim

Pressemeldung vom 19. September 2016, 14:37 Uhr

Am Donnerstag, 29. September findet in der Schützenhalle (Im Altenborn) in Alzheim um 19 Uhr eine Einwohnerversammlung statt. Auf der Tagesordnung steht das Bebauungsplangebiet „Spurzem“. Mitarbeiter der Firmengruppe Weig werden die Planungen ihres Unternehmens in diesem Bebauungsplangebietes, welches in der Gemarkung Alzheim liegt, vorstellen. Die Einwohner haben so die Möglichkeit, sich über die geplante Entwicklung des Gebietes „Spurzem“ zu informieren und Fragen zu stellen. Außerdem sind auch Mitarbeiter der Stadtplanung vor Ort um mögliche Fragen rund um das Bebauungsplanverfahren zu beantworten. „Wir hoffen, dass zahlreiche Bürgerinnen und Bürger von diesem Informationsangebot Gebrauch machen und der Einladung zur Einwohnerversammlung folgen“, so Oberbürgermeister Wolfgang Treis und Alzheims Ortsvorsteher Lothar Geisen unisono.

Quelle: Stadtverwaltung Mayen