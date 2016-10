Mayen: Ehepaar Schmitz feierte Diamantene Hochzeit

Pressemeldung vom 18. Oktober 2016, 13:26 Uhr

Kürzlich konnte Oberbürgermeister Wolfgang Treis einem Mayener Ehepaar zu Diamantenen Hochzeit gratulieren: Horst und Edda Schmitz feierten den 60. Hochzeitstag. Oberbürgermeister Wolfgang Treis überbrachte die besten Glückwünsche, nicht nur im Namen der Stadt Mayen, sondern auch des Landes Rheinland-Pfalz, der Ministerpräsidentin Malu Dreyer. „Ich gratuliere Ihnen herzlich zu diesem schönen Anlass und wünsche Ihnen für die Zukunft vor allem Gesundheit, so dass Sie die gemeinsame Zeit noch lange genießen können“, so Oberbürgermeister Treis. Neben den besten Wünschen hatte der Stadtchef natürlich auch ein kleines Präsent für die Eheleute Schmitz im Gepäck. Seinen guten Wünschen schloss sich auch der Kreisbeigeordnete Rudi Zenz als Vertreter des Landkreis Mayen-Koblenz an.

Quelle: Stadtverwaltung Mayen