Mayen: Die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz bietet Energieberatung in der Stadt Mayen an!

Pressemeldung vom 24. Januar 2017, 15:33 Uhr

Die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz bietet am 14. Februar von 15 bis 18:45 Uhr wieder eine Beratung mit Energieberater Dipl. Ing. Holger Schomer in der Stadtverwaltung Mayen, Rosengasse 2, an. Um vorherige Terminvereinbarung unter der Telefon-Nr.: 02651/884024 wird gebeten.

Dieses kostenlose Angebot bietet den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, sich ausführlich und individuell in einem Beratungsgespräch zu verschiedenen Themenbereichen der Energieeinsparung durch einen unabhängigen Fachmann beraten zu lassen. Energiesparmaßnahmen beginnen mit einfachen Dingen wie dem richtigen Heizen und Lüften oder dem Vermeiden eines ständigen Standby-Betriebes von Elektro- und Heimelektronikgeräten. Schon durch geringfügige Investitionen wie Selbstklebebänder für undichte Fenster und Türen oder den Kauf von Energiesparlampen können Kosten gesenkt werden. Noch mehr können Hausbesitzer durch eine Heizungsmodernisierung oder eine bessere Wärmedämmung sparen.

Die Beratung bei der Stadtverwaltung Mayen, die über ein vom Bundesministerium für Wirtschaft gefördertes Projekt angeboten wird, wird jeweils am 2. Dienstag im Monat durchgeführt.

Quelle: Stadtverwaltung Mayen