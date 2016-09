Mayen: Delegation aus Merzig besuchte „Die Stadt der Bienen“

Pressemeldung vom 20. September 2016, 14:33 Uhr

In diesen Tagen besuchte eine Delegation aus der Stadt Merzig rund um den Bürgermeister Marcus Hoffeld Mayen – die „Stadt der Bienen“ um sich persönlich von diesem Projekt zu überzeugen. Als erster Punkt stand ein Besuch des Fachzentrums für Bienen und Imkerei auf dem Programm. Dort lieferte Dr. Christoph Otten einen spannenden Einblick in die Aufgaben dieser besonderen Einrichtung. Im Anschluss stellte Mayens Bürgermeister Rolf Schumacher das Projekt „Mayen – Stadt der Bienen“ vor. Selbstverständlich durfte auch eine Besichtigung des Fachzentrums inklusive dem Mayener Bienengarten nicht fehlen. Im Anschluss wurden der Delegation noch verschiedene innerstädtische Bereiche gezeigt, wo bereits bienenfreundliche Pflanzen ausgesät wurden, wie beispielsweise der Burgberg oder die Beete vor dem neuen Rathaus. Die Vertreter der Stadt Merzig nahmen in jedem Fall zahlreiche positive Eindrücke mit in die Heimat, die sie nun dort auch umsetzen wollen.

Quelle: Stadtverwaltung Mayen