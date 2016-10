Mayen: Christmas Special: Sidewalk

Pressemeldung vom 21. Oktober 2016, 16:59 Uhr

Der Vorverkauf für die diesjährige „Sidewalk Acoustic Session“ in Mayen ist gestartet. Nach dem Erfolg 2014 und ausverkauftem Haus 2015 werden die Rockmusiker auch 2016 bei der „Sidewalk Acoustic Session“ am 18. Dezember leisere Töne anschlagen und dabei viele Songs in neuen, ungewohnten Arrangements präsentieren. Am letzten Sonntag vor Weihnachten präsentiert die VG Mayen (KSK Mayen, Stadt Mayen, MHT und WochenSpiegel) mit Unterstützung durch Gourmet Wagner in der Dachdeckerfachschule einen besonderen Abend mit der beliebten Coverband „Sidewalk“. Sidewalk sind seit über 16 Jahren der Trendsetter in Sachen Cover- und Partymusik. Mit ihrer multimedialen DiscoRockerz Tour gelingt es ihnen immer wieder, ihre Anhängerschaft deutschlandweit zu begeistern. Doch die Musiker um Sängerin Jenny Palm und Sänger Jürgen Hallfell können auch anders: Wem die aktuelle Show zu bunt oder zu laut ist, der kann die Publikumslieblinge nun in deutlich intimeren Rahmen und Ambiente erleben: Bei der Sidewalk Acoustic Session werden die Rockmusiker leisere Töne anschlagen und dabei viele Songs in neuen, ungewohnten Arrangements präsentieren. Im Gegensatz zu den sonst so fulminanten Event-Shows erwartet die Gäste hier ein atmosphärisches Konzert-Special mit neuem Programm, Spontaneität und der gewohnten Spielfreude. Los geht’s um 19.30 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Die Eintrittskarten kosten im Vorverkauf 12 Euro (inkl. VVK- Gebühr) und an der Abendkasse 14 Euro. Genießen Sie, bereits ab 17.45 Uhr, weihnachtliches Fingerfood von Gourmet Wagner für 13,- €. Das Angebot ist begrenzt. Karten gibt es beim WochenSpiegel Mayen in der Rosengasse, der Tourist-Information im Alten Rathaus sowie unter www.ticket-regional.de/events_info.php.

Quelle: Stadtverwaltung Mayen