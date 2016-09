Mayen: AG der Genovevaschule: Treue Leser der Stadtbücherei Mayen

Pressemeldung vom 27. September 2016, 12:03 Uhr

Seit 2003 steht an jedem Donnerstag außerhalb der Schulferien kurz nach Öffnung des Theodore-Dreiser- Hauses die Stadtbücherei-AG der Genovevaschule Mayen vor der Tür. Unter der Leitung der sehr engagierten Frau Bender besuchen 6-8 Jungen und Mädchen aller Altersstufen der Förderschule für ganzheitliche Entwicklung das Team der Stadtbücherei. Viele sind seit Jahren dabei, kennen Haus und Angebot und wissen, wie man am Computer nach den gewünschten Medien recherchiert. Neue Teilnehmer der AG werden von diesen „alten Hasen“ souverän mit den Regeln der Büchereibenutzung vertraut gemacht. Rund eine Stunde wird dann in den Regalen und Bücherkisten gestöbert und im Laufe der Jahre wurden über 1750 Medien durch die interessierten Leser entliehen. Zurzeit stehen Tiptoi-Bücher, Star-Wars Titel, Sachbücher über Hamster, Meerschweinchen und Geflügel ganz oben auf der Ausleihliste.

Quelle: Stadtverwaltung Mayen