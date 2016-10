Mayen: 35 Kinder waren „NACHTS IM MUSEUM“ unterwegs

Pressemeldung vom 24. Oktober 2016, 13:01 Uhr

Kinderaktion wird aufgrund der großen Nachfrage am 25. November wieder angeboten Auch in den Herbstferien wartete wieder eine tolle Kinderaktion auf die jüngeren Museumsbesucher unter dem Motto „Nachts im Museum“. Eine halbe Stunde nachdem das Museum für alle anderen Besucher geschlossen hat, ging es für 35 Kinder mit Taschenlampen ausgestattet ins Deutsche Schieferbergwerk. Die Kinder machen sich gemeinsam mit dem Museumsteam auf die Suche nach dem Schatz von Ritter Kuno. Nach erfolgreicher Schatzsuche ging es im schummrigen Licht in die Geologie. Bei einer kleinen Stärkung wurden noch zwei Geschichten vorgelesen. Was für ein schöner Abend im Museum – so kann Geschichte richtig Spaß machen. Aufgrund der großen Nachfrage bietet das Museumsteam die Kinderaktion am 25. November von 18 – 20 Uhr erneut an. Die Teilnahme kostet 5 Euro pro Kind, Anmeldungen sind ab sofort unter Tel.02651-498508 oder direkt an der Museumskasse im Eifelmuseum möglich.

Quelle: Stadtverwaltung Mayen