Lahnstein: Sitzung des Werkausschusses

Pressemeldung vom 16. Dezember 2016, 12:34 Uhr

In der jüngsten Sitzung des Werkausschusses am 13. Dezember 2016 wurden die Jahresabschlüsse 2015 sowie die Wirtschaftspläne 2017 für die Betriebszweige Bestattungswesen und Baubetriebshof vorberaten. Der Stadtrat behandelt diese Tagesordnungspunkte in seiner Sitzung am 19. Dezember 2016.

Das Bestattungswesen und der Baubetriebshof sind Betriebszweige des Eigenbetriebs der Wirtschaftsbetriebe Lahnstein (WBL). Sie werden nach den Bestimmungen der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) geführt. Die Finanzplanung der Betriebszweige erfolgt in Wirtschaftsplänen und der Vollzug der Wirtschaftspläne wird in den Jahresabschlüssen dokumentiert.

Die Verwaltung hat dem Werkausschuss den Zwischenbericht des Eigenbetriebs Wirtschaftsbetriebe zur Kenntnisnahme vorgelegt. Aus dem Zwischenbericht ist ersichtlich, dass die Planungen in den einzelnen Betriebszweigen eingehalten wurden.

Quelle: Stadtverwaltung Lahnstein