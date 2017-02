Lahnstein: Heinrich Heine zu Gast an der Städtischen Bühne Lahnstein

Pressemeldung vom 9. Februar 2017, 14:09 Uhr

Feinsinnig, sanft und lyrisch sind die Lieder und Texte des Spätromantikers Heinrich Heine. Sie singen von Dichterliebe, erzählen von Landschaften und Menschen, in brennender Liebe für Deutschland – gleichwohl für ein Deutschland, das Heine bitter vermisste. Seine Schriften wurden verboten, der König erließ einen Haftbefehl, Heine verließ flüchtend seine geliebte Heimat.

Die so unterschiedlichen Facetten des Dichters erlebbar zu gestalten, ist das vorrangige Anliegen dieser Inszenierung des Theaters „taw – theater am werk“ aus Koblenz. Zu erleben ist diese wunderbare Textcollage mit Musik am kommenden Sonntag, 12. Februar 2017, um 18 Uhr an der Städtischen Bühne Lahnstein. Die Protagonisten (ein Schauspieler, ein Sänger, zwei Instrumentalistinnen) und die Rheinlandschaft sind dabei mehr als Kulisse: sie interpretieren die Texte und eröffnen dadurch eine neue Dimension der Wahrnehmung und Tiefe. Karten gibt es bei allen Vorverkaufsstellen von Ticket-Regional (0651-9790777) oder online unter www.nassau-sporkenburger-hof.de.

Quelle: Stadtverwaltung Lahnstein