Koblenz: Wetter verzögert Straßenbauarbeiten

Pressemeldung vom 6. Dezember 2016, 16:38 Uhr

Im Auftrag des Kommunalen Servicebetriebes Koblenz wird der Fahrbahnbelag in Arenberg in der Pfarrer-Kraus-Straße/Arenberger Straße zwischen ?Kniebreche? und ?Sonnenallee? erneuert. Die Vorarbeiten wurden plangemäß abgeschlossen, doch die kalte Witterung hat den Einbau der neuen Deckschicht unmöglich gemacht. Nun sollen, wenn das Wetter mitspielt, am morgigen Mittwoch, 07. Dezember und am kommenden Montag, 12. Dezember die Arbeiten stattfinden.

In dieser Zeit wird es zu Behinderungen kommen. Auch die Buslinien werden in dieser Zeit aus der Straße herausgenommen. Dder Servicebetrieb bittet um Verständnis.

Quelle: Stadtverwaltung Koblenz