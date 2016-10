Koblenz: Wartungen KFZ-Einstellebene Ehrenbreitstein

Pressemeldung vom 25. Oktober 2016, 14:09 Uhr

Wiederkehrende technische Überprüfungen und Wartungen KFZ-Einstellebene Ehrenbreitstein

Am Donnerstag, 27. und Freitag, 28.10.2016 finden die jährlichen Überprüfungen und Wartungen der technischen Einrichtungen in der KFZ-Einstellebene Ehrenbreitstein (Nord und Süd) statt. Um einen ungehinderten Zugang zu den einzelnen Komponenten der Anlagen zu gewährleisten, müssen Teile der Parkstände gesperrt werden. Die Sperrung ist allerdings nur am 28.10.2016 für den Zeitraum von 07:00 Uhr bis 15 Uhr notwendig.

Das Tiefbauamt der Stadt Koblenz bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis und Beachtung der Beschilderung.

Quelle: Stadtverwaltung Koblenz