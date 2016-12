Koblenz: Vorbereitung auf die Aufnahmeprüfung beim Koblenz-Kolleg

Pressemeldung vom 6. Dezember 2016, 15:13 Uhr

Das Staatliche Koblenz-Kolleg führt Erwachsene auf dem zweiten Bildungsweg in 3 Jahren zum Abitur bzw. in 2 Jahren zum schulischen Teil der Fachhochschulreife. Kollegiat(inn)en erhalten in der Regel elternunabhängige Förderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (Bafög).

Zur Vorbereitung der Aufnahmeprüfung des Koblenz-Kollegs bietet die vhs Koblenz diesen Auffrischungskurs in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik an.

Anmeldung und weiter Informationen unter www.vhs-koblenz.de oder unter 0261 129-3702/-3711/-3730/-3740.

Quelle: Stadtverwaltung Koblenz