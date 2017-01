Koblenz: VHS Koblenz startet Online-Kurse Buchführung

Pressemeldung vom 24. Januar 2017, 15:13 Uhr

Die berufliche Weiterbildung gehört seit über 50 Jahren zum Bildungsauftrag der Volkshochschulen. Mit modernen Präsenz- und Online-Kursen startet die VHS Koblenz ab Februar in ein neues Zeitalter. Von der Finanzbuchhaltung über Lohnbuchführung und Bilanzierung bis hin zu Steuerrecht und Personalwirtschaft bietet die Volkshochschule Koblenz ab Februar ein deutlich erweitertes Angebot an Präsenzseminaren und Online-Kursen ?Seit vielen Jahren sind wir an das bundesweite Kurs- und Zertifikatssystem Xpert Business der Volkshochschulen angeschlossen. Die Kurse führen zu hochwertigen Fachkraft- und Buchhalter-Abschlüsse auf IHK-Niveau.? so die Fachbereichsleiterin für Berufliche Bildung Nora Louise Volarik-Witt.

?Weiterbildung muss flexibel sein.? Volarik-Witt erklärt die Vorteile des bundesweiten Weiterbildungsnetzwerkes: ?Die Kurse können überall in Deutschland an Volkshochschulen belegt werden ? mit einheitlichen Qualitäts- und Prüfungsstandards. Ein besonderer Vorteil sind die kurzen überschaubaren Kursmodule. Gerade in der beruflichen Weiterbildung ist Flexibilität gefragt. Viele Lernende möchten sich nicht langfristig an umfangreiche Lehrgänge mit 400 Stunden binden ? aber dennoch hochwertige Abschlüsse erreichen. Das Kurssystem Xpert Business ist modular aufgebaut. Jeder Kursbaustein umfasst überschaubare 50 ? 60 Unterrichtsstunden und kann mit einer eigenen Zertifikatsprüfung abgeschlossen werden ? die dem Teilnehmer niemand mehr nehmen kann, auch wenn er erst später oder an einer anderen Volkshochschule mit einem nächsten Kursbaustein fortfahren möchte. Einmal abgeschlossene Kursmodule können gleich für mehrere Abschlüsse eingebracht werden ? ohne unnötige Wiederholungen. So spart man Zeit und Geld.?

?Online-Kurse sind für uns kein modernes Teufelszeug ? sondern lösen ein Problem.? Durch das Xpert Business LernNetz kann die VHS Koblenz nun auch Durchführungsgarantien für wenig besuchte Kurse geben: ?Reichen die Teilnehmer für ein Präsenzseminar nicht aus, können sie in einem bundesweiten Online-Kurs mitmachen. An den Live-Webinaren können die Teilnehmer von zu Hause aus teilnehmen. Vor Ort werden die Lernenden zusätzlich durch einen Fachdozenten betreut und auf die Prüfung vorbereitet.? erklärt Volarik-Witt.

?Xpert Business bietet Credit-Points fürs Studium.? An vielen Hochschulen und Kammern werden für Xpert Business-Abschlüsse wertvolle Credit-Points fürs Studium angerechnet. So z.B. an 31 Standorten der FOM-Hochschule, mehreren Handwerkskammern und bundesweit an der Euro-Fernhochschule.

Alle Infos und Kurstermine auf: www.vhs-koblenz.de

Quelle: Stadtverwaltung Koblenz