Koblenz: vhs ganz lecker!

Alles Käse …oder was!? Wir lernen heute die unterschiedlichsten Käsesorten kennen, einiges über ihre Herkunft, einiges über die Herstellung und das Wichtigste über die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Dann bereiten wir daraus herzhafte, sanfte, locker-flockige und knusprige Gerichte zu. Auch eine süße Käsetorte – ohne Boden – werden wir am Schluss genießen. Die Varianten sind so vielfältig, der Geschmack so unterschiedlich und die Zubereitung meist sehr einfach. Es macht richtig Spaß! Also – alles Käse …oder was!? Bitte Kochschürze und Getränke mitbringen. Termin: Di., 07.03.2017, 18:00-21:00 Uhr Ort: vhs Koblenz, Hoevelstr. 6 Anmeldung und weitere Informationen unter www.vhs-koblenz.de oder unter 0261 129-3702/-3711/-3730/-3740.

Tortendekoration – Fondant-Kurs für Anfänger In diesem Seminar werden den Teilnehmenden die Grundkenntnisse zum Dekorieren mit Fondant vermittelt, die sie zu Hause leicht anwenden können. Folgender Ablauf ist geplant: Kurze Einführung zum Arbeiten mit Fondant – Arbeiten mit Genache – Einschlagen der Torte mit Fondant (Anwendung der richtigen Technik) – Erstellen von Dekorationselementen aus Fondant. Bitte zum Kurs mitbringen: – Einen runden Rühr- oder Biskuitkuchen (min. 6 cm hoch) – Nudelholz (wenn möglich beschichtet) – Fondantglätter – Modellierwerkzeug (- Optional: Drehteller). Sollten Sie nicht alle Werkzeuge zur Verfügung haben, wenden Sie sich bitte an die Dozentin Viktoria Schäfer unter viktoria-schaefer@gmx.net. Termin: Sa., 11.03.2017, 11:00-14:45 Uhr Ort: vhs Koblenz, Hoevelstr. 6 Anmeldung und weitere Informationen unter www.vhs-koblenz.de oder unter 0261 129-3702/-3711/-3730/-3740.

Es wird mal wieder Zeit für „Köstliche Rouladen“ Unsere heutige Auswahl ist eine „RUNDE SACHE“! Wir werden ausstreichen und nicht klopfen! Füllen, belegen, dressieren, rollen, wickeln und schnüren und dann …..schmoren! Und es gibt garantiert neue Rezepte! Bitte Kochschürze und Getränke mitbringen. Termin: Di., 14.03.2017, 18:00-21:00 Uhr Ort: vhs Koblenz, Hoevelstr. 6 Anmeldung und weitere Informationen unter www.vhs-koblenz.de oder unter 0261 129-3702/-3711/-3730/-3740.

Köstliche Pralinen selbst gemacht – Herstellung trendiger Pralinensorten Tauchen Sie ein in die Welt der süßen Genüsse. Unter fachkundiger Anleitung stellen Sie handgefertigte Pralinen nach neuen Rezepten international bekannter Spitzen-Chocolatiers her. Dieser Kurs vermittelt Ihnen Schritt für Schritt die wichtigsten Techniken der manuellen Pralinenherstellung. Wir stellen sowohl verschiedene Trüffel-Pralinen als auch Schnitt- und Formpralinen mit unterschiedlichen Füllungen her (z. B. Ganachecreme mit Espresso, Nusskrokant, Früchten, Kokos), die abgeschmeckt werden können mit Gewürzen, Likören und anderem. Hierzu verwenden wir nur natürliche Produkte in bester Qualität. Am ersten Abend stellen wir die Füllungen her und am zweiten Tag überziehen wir die Pralinen mit Schokolade und verzieren sie individuell. Außerdem erhalten Sie Anregungen für ansprechende Verpackungen. Diese kulinarischen Unikate eignen sich hervorragend als Geschenk. Bringen Sie bitte Behälter für die Pralinen und falls vorhanden auch ein digitales Küchenthermometer, eine Tauchgabel sowie Papiermanschetten mit. Termine: Fr., 17.03.2017, 17:00-19:00 Uhr und Sa., 18.03.2017, 09:30-12:00 Uhr Ort: vhs Koblenz, Hoevelstr. 6 Anmeldung und weitere Informationen unter www.vhs-koblenz.de oder unter 0261 129-3702/-3711/-3730/-3740.

Die ganze Welt des Tees – inkl. Teeprobe Köstliche Aromen und Düfte tragen dazu bei, dass Menschen sich wohl fühlen. Holger Timm von der Binger Teestube erklärt unsere fünf Teearten (Grün-, Schwarz-, Rooibos-, Frucht- und Kräutertee), ihren Anbau und ihre Herkunftsländer sowie ihre Aufbewahrung. Er erläutert die Technik des Aromatisierens und demonstriert, wie schmackhafter Tee zubereitet werden kann. Alle Gattungen werden zur Verkostung angeboten. Der Abend verspricht ein Fest für die Sinne zu werden. Termin: Do., 19.03.2017, 19:30-21:00 Uhr Ort: vhs Koblenz, Hoevelstr. 6 Anmeldung und weitere Informationen unter www.vhs-koblenz.de oder unter 0261 129-3702/-3711/-3730/-3740.

