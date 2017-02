Koblenz: Verkehrsberuhigung Altstadt: Weiterer elektrischer Poller

Pressemeldung vom 23. Februar 2017, 13:42 Uhr

Im Rahmen der Verkehrsberuhigung in der Altstadt wird am Dienstag, 28. Februar, der neue elektrische Poller im Altenhof in Betrieb genommen. Der Poller fährt täglich um 11 Uhr hoch und verriegelt bis 5 Uhr die Zufahrt. Polizei-, Feuerwehr- und Rettungsfahrzeuge können jederzeit durchfahren.

Der Poller im Altenhof ist nun der achte elektrisch versenkbare Poller, mit dem die Verkehrsberuhigung in der Altstadt durchgesetzt wird. Weitere Poller gibt es in der Gemüsegasse, Florinspfaffengasse, Nagelsgasse, Eltzerhofstraße, Görgenstrasse, Josef-Görres-Platz und Paradies.

Quelle: Stadtverwaltung Koblenz