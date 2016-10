Koblenz: Stricken für Anfänger an der vhs

Pressemeldung vom 24. Oktober 2016, 13:05 Uhr

Diese alte Handarbeitskunst ? einst von Männern als Broterwerb genutzt ? ist nicht altbacken oder angestaubt, sondern aktueller denn je. Der Kurs richtet sich an Anfänger/-innen und vermittelt die Grundlagen des Strickens (Anschlagen, rechte und linke Maschen, Abketten etc.). Bitte mitbringen: Ein Knäuel Wolle (helle Farbe) plus passende Stricknadeln, Nadelstärke auf der Banderole des Garns beachten ? vorzugsweise Rundstricknadel. Beginn: Mi., 26.10.16, von 17:30 – 19:00 Uhr Anmeldung und weitere Informationen unter www.vhs-koblenz.de oder unter 0261 129-3702/-3711/-3730/-3740.

Quelle: Stadtverwaltung Koblenz