Koblenz: STERNEN-SHOPPING

Pressemeldung vom 6. Dezember 2016, 15:24 Uhr

Am Samstag, den 10. Dezember 2016, heißt es wieder ?Sternen-Shopping? in Koblenz. An diesem Abend lädt der Einzelhandel in Zusammenarbeit mit dem Verein ?Alle lieben Koblenz ? Stadtforum e.V.? seine Kunden zum Einkaufen bis 24:00 Uhr ein. Nutzen Sie dieses besondere Shoppingerlebnis um in gemütlicher Atmosphäre durch die vielfältigen und individuellen Geschäfte in den Fußgängerzonen und Centern zu bummeln und dabei schöne Geschenke für die Weihnachtszeit zu finden. Bequeme Parkhäuser, kurze Wege, freundliche Menschen, Cafés und Restaurants garantieren Ihnen entspanntes Einkaufen. Für ein gemütliches Beisammensein und den Ausklang in später Stunde lädt auch der Koblenzer Weihnachtsmarkt auf dem Münzplatz, Am Plan, Jesuitenplatz, Willi-Hörter-Platz, Vorplatz Liebfrauenkirche und auf dem Zentralplatz an diesem Samstag bis um 24:00 Uhr ein. Weihnachtliche Dekorationen und Lichterglanz lassen Koblenz in dieser Nacht im weihnachtlichen Zauber hell erleuchten.

Quelle: Stadtverwaltung Koblenz