Koblenz: StadtBibliothek Koblenz schließt an Feiertagen

Pressemeldung vom 13. Dezember 2016, 15:38 Uhr

Die StadtBibliothek im Forum Confluentes bleibt an Heiligabend, den beiden Weihnachtsfeiertagen sowie an Silvester und Neujahr geschlossen. Vor und zwischen den Feiertagen gelten die üblichen Öffnungszeiten. Die Stadtteilbüchereien Horchheim, Karthause und Pfaffendorfer Höhe sind vom 26.12.16 – 6.1.17 geschlossen. Der Bücherbus fährt vom 26.12.16-30.12.16 nicht. Während der Schließzeiten läuft keine Leihfrist aus. Medien aus der Zentralbibliothek oder dem Bücherbus können jederzeit an der 24h-Buchrückgabe im Foyer des Forum Confluentes zurückgegeben werden. Die Online-Angebote (Bibliothekskatalog und E-Book-Ausleihe) stehen auch während der Feiertage zur Verfügung.

Infos unter www.stb.koblenz.de oder Tel. 0261/1292626.

Quelle: Stadtverwaltung Koblenz