Koblenz: Stadt Koblenz wirbt auf Schüler-Fachmesse

Pressemeldung vom 19. September 2016, 16:05 Uhr

Die Schüler-Fachmesse für Ausbildung+Studium vocatium mit ihrem besonderen pädagogischen Konzept – ausgezeichnet von der Bundesinitiative Deutschland. Land der Ideen – fand zum ersten Mal auch für die Region Koblenz statt. Veranstaltungsort war die Stadthalle in Lahnstein. Auch die Stadtverwaltung Koblenz präsentierte sich dort an zwei Tagen mit einem eigenen Stand und warb für den ?Ausbildungsbetrieb Stadtverwaltung?. Genau dieser bietet eine große Bandbreite beruflicher Möglichkeiten und so wird die Stadtverwaltung Koblenz alleine für den Ausbildungsstart im kommenden Jahr Ausbildungsplätze in 17 verschiedenen Tätigkeitsrichtungen im Angebot haben.

