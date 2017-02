Koblenz: Saisonstart im Werk Bleidenberg

Pressemeldung vom 23. Februar 2017, 13:14 Uhr

Ab dem 01. April 2017 öffnet das Werk Bleidenberg wieder seine Tore. Bis Ende Oktober 2017 wird es – wie in den letzten Jahren – eine Vielzahl von Angeboten für Kinder und Jugendliche in Koblenz geben. Das Programmheft ist derzeit in Bearbeitung. Der Belegungskalender wird ab 01. März 2017 auf der Homepage veröffentlicht. Dann können alle Kitas, Schulen und private Nutzer per Internet-Formular (Reservierungsformular) ihren Wunschtermin direkt ans Jugendamt schicken. Eine Reservierung ist ausschließlich online möglich. Sie finden den Belegungskalender für 2017 unter www.koblenz.de/soziales/werk _bleidenberg_kalender.html.

Quelle: Stadtverwaltung Koblenz